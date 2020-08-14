شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يرد على قرار تغريمه 33 مليون جنيه: الزمالك طلب 9 ملايين يورو وحصل على 2 فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، إنه سيطعن على عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بتغريمه 33 مليون جنيه، مضيفًا أن القرار به محاباة لنادي الزمالك.

وكتب كهربا، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعد صدور القرار والتواصل مع محاميي الدفاع في قضيتي ضد نادي الزمالك الذي طالب من خلالها النادي بتعويض 9 ملايين يورو مع طلب معاقبتي لمدة ستة أشهر ومعاقبة النادي الأهلي والنادي البرتغالي، صدر القرار فقط بتعويض مالي قدره 2 مليون يورو بالتضامن مع النادى البرتغالى لنادي الزمالك ورفض جميع الطلبات الأخرى».

وتابع: «ورغم محاباة البعض مع نادي الزمالك حتى تقع معاقبتي إلا أنني والحمد لله لم أعاقب وهذا يثبت صحة موقفي، أما بالنسبة للغرامة المالية فسيقع الطعن فيها أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان وإلغاؤها بإذن الله».

وكان الزمالك قد تلقى إخطارًا رسميًا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتوقيع عقوبة على محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق.

وأقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع ٣٢ مليونًا و٨٣٧ ألف جنيه، بسبب خرقه عقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي، مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها ٥٪؜ من إجمالي العقوبة، فوائد على المبلغ الأساسي.

وفي حال عدم السداد خلال ٤٥ يومًا من توقيع العقوبة، يتم إيقافه لمدة أقصاها ٦ أشهر.

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