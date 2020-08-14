شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: قرار «فيفا» رد قاسٍ على من شككوا في صحة موقفنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لم يشك للحظة واحدة في الحصول على كامل حقوقه بقضية هروب محمود عبدالمنعم كهربا من نادي الزمالك.

وأضاف رئيس النادي: «قدمنا كل الأدلة والبراهين التي أكدت صحة موقفنا وسلامة العقود المبرمة مع اللاعب».

وشدد منصور على أن القرار كان ردًا قاسيًا على كل من شككوا في صحة موقف الزمالك.

وأقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع ٣٢ مليونًا و٨٣٧ ألف جنيه، بسبب خرقه عقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي، مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها ٥٪؜ من إجمالي العقوبة، فوائد على المبلغ الأساسي.

وفي حال عدم السداد خلال ٤٥ يومًا من توقيع العقوبة، يتم إيقافه لمدة أقصاها ٦ أشهر.

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