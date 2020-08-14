شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور بعد عقوبة كهربا: إنت لسه مشفتش حاجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، فرحته وارتياحه بعد العقوبة التي أقرتها لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي «فيفا» ضد لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، محمود كهربا، بعد هروبه من القلعة البيضاء والانضمام للمنافس.

وقال منصور، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «الحمد لله الزمالك دائما على حق وعندما قلت إن حقنا في كهربا الهارب سيعود بالقانون، كنت أعي ما أقول، لكني أريد توجيه رسالة لكهربا وهي: إنت لسه مشفتش حاجة يا كهربا والعقوبات الأخرى التي ستطبق ضدك كثيرة».

وتابع منصور أنه سيجهز مفاجأة أخرى بخلاف الغرامة المالية والإيقاف وأن هناك قضية ودعوى قدمها الزمالك ضد اللاعب سيتم البت فيها قريبًا.