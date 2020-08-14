شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: «فيفا» قرر إيقاف كهربا وتغريمه ٣٢ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتوقيع عقوبة على محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق.

وأقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع ٣٢ مليونًا و٨٣٧ ألف جنيه، بسبب خرقه عقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي، مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها ٥٪؜ من إجمالي العقوبة، فوائد على المبلغ الأساسي.

وفي حال عدم السداد خلال ٤٥ يومًا من توقيع العقوبة، يتم إيقافه لمدة أقصاها ٦ أشهر.