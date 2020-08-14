شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات شرسة في أول بطولة رماية بعد جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات بطولة الجمهورية للرماية في ميدان نادي جهاز الرياضة العسكري بمشاركة عدد كبير من رماة الأندية.

وشارك عدد من لاعبي أندية جهاز الرياضة وطلائع الجيش والصيد وصيد المحلة والقناة، في المنافسات البندقية ضغط هواء 10 متر ، للناشئين والناشئات.

وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات شرسة من جميع الرماة المشاركين، حيث حرص أمجد حسين، المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين على التواجد لمتابعة مستوى اللاعبين في أول بطولة رسمية بعد فترة توقف طويلة استمرت لأكثر من 4 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار أمجد إلى أن مستوى اللاعبين تأثر بالطبع بسبب فترة التوقف الطويلة، خصوصا أن رياضة الرماية من الصعب ممارستها بعيدصا عن الميادين أو في المنازل، مشددا على أن لاعبي المنتخب سيطروا على المراكز الأولى في البطولة بمستوى مبشر وسنعمل على تأهيلهم للعودة سريعا إلى مستواهم المعهود.

وأوضح أن عمر منصور، لاعب المنتخب حصد الميدالية الذهبية وظهر بأداء مرض وسنعمل على تأهليه خلال الفترة المقبلة مع باقي اللاعبين للعودة إلى المنافسات القارية.

في نفس السياق، أكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، أهمية عودة منافسات الجمهورية لتوفير فرص الاحتكاك بين اللاعبين من مختلف الأندية، مشيرا إلى أن الرماة المحليين هم النواة الأساسية للمنتخب وبطولات الجمهورية تكون كنجما لاكتشاف المواهب.

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وشدد حسني على أن هناك التزام تام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تم فرضها على جميع المشاركين سواء لاعبين أو حكام أو أجهزة فنية، من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.