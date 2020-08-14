شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في الجهاز الفني للإسماعيلي: متعاطفون مع المصري لكننا سنخوض اللقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر داخل الجهاز الفني للإسماعيلي، إنهم سيذهبون للاستاد لخوض المباراة، رغم تعاطفهم مع النادي المصري الذي يعاني من إصابة أكثر من 20 لاعبًا وإداريًا بكورونا.

وأضافت لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لم تعلن عن تأجيل المباراة، لذا سيكون من الصعب تخلفنا عن الحضور، مؤكدًا أن الفريق سيذهب للاستاد وينفذ المطلوب منه.

وتابعت المصادر أن المسؤولين في النادي لا يمانعون أي قرار يخص المباراة ومتعاطفون مع المصري، لكننا لا يمكن أن نتخذ قرارًا من أنفسنا.