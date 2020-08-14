شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور: الزمالك حصل على حقه في كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، إن ناديه حصل على حقه في قضية لاعبه السابق محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الأهلي.

وكتب أحمد مرتضى على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحمد لله الزمالك يحصل على حقه في قضية اللاعب محمود كهربا».

وكان الزمالك تقدم بشكوى ضد كهربا بدعوى فسخ اللاعب لعقده من طرف واحد، وفي المقابل أوضح محامي اللاعب وجود شكاوى مقدمة من جانبهم ضد مسؤولين في النادي أيضًا.

ورحل كهربا عن الزمالك في يونيو 2019، قبل أن ينضم لفريق ديسبورتيفو دي أفيس في صيف العام ذاته، وبعد ذلك انتقل للأهلي بعد دفع الشرط الجزائي في ديسمبر 2019.