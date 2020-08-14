شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر محمد صلاح في فانتازي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حساب فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز على موقع تويتر، اليوم الجمعة، عن سعر محمد صلاح جناح نادي ليفربول في اللعبة للموسم المقبل.

وطرح حساب فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع تويتر استفتاء للكشف عن سعر أحد نجوم اللعبة، وكان بين محمد صلاح وساديو ماني، ليختار الجمهور الكشف عن سعر محمد صلاح في الموسم المقبل.

وأعلن فانتازي الدوري الإنجليزي أن سعر محمد صلاح في الموسم المقبل سيكون 12 مليونًا، بعد أن كان سعره في الموسم الماضي 12.5 مليون.