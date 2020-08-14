شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في الزمالك بسبب رفض حميد أحداد العودة للفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «المنتخب» المغربية رغبة حميد أحداد، لاعب الزمالك المعار لصفوف نادى الرجاء المغربى، في الاستمرار بصفوف الفريق بصفة نهائية وعدم العودة للقلعة البيضاء بعد انتهاء الإعارة.
وقالت الصحيفة، إن حميد أحداد يقدم مستويات متميزة مع نادى الرجاء تحت قيادة جمال السلامي، وأصبح واحدا من نجوم الفريق وركائزه الأساسية، فضلا عن أنه بات من بين هدافى الرجاء في الدورى المغربى بتسجيله 8 أهداف، جعلته يحظى باهتمام كبير من جانب الجماهير.
وأشار الصحيفة إلى أن حميد أحداد يشعر بارتياح داخل الرجاء ويرغب في الاستمرار مع النسور الخضر في ظل الانسجام الحاصل بينه وبين باقى لاعبى الرجاء، وأيضا الاهتمام الشديد من جانب جماهير نادى الرجاء.
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