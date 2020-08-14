شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يوجه رسالة لبرشلونة قبل المباراة المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه نادي بايرن ميونخ الألماني رسالة إلى برشلونة الإسباني، قبل الموقعة المنتظرة، في التاسعة مساء، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتى من المقرر إقامتها على ملعب «النور» في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ على «تويتر» صورة تجمع نجم البافارى روبرت ليفاندوفسكي وفى المقابل الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعلق قائلا: «اليوم المنتظر!».