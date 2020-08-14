شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يوجه رسالة لبرشلونة قبل المباراة المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه نادي بايرن ميونخ الألماني رسالة إلى برشلونة الإسباني، قبل الموقعة المنتظرة، في التاسعة مساء، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتى من المقرر إقامتها على ملعب «النور» في العاصمة البرتغالية لشبونة.
ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ على «تويتر» صورة تجمع نجم البافارى روبرت ليفاندوفسكي وفى المقابل الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعلق قائلا: «اليوم المنتظر!».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
96,108
-
تعافي
56,890
-
وفيات
5,107
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن يوجه رسالة لبرشلونة قبل المباراة المنتظرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.