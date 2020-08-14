شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد يقترب من تجديد أهم أسلحته قبل موقعة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «البطولة» المغربية أن نادي الوداد البيضاوي بصدد إنهاء أزمة مدافعه محمد الناهيري، الذي انتهى عقده مع الفريق ويرفض تجديده.
وقالت الصحيفة، إن الخلل الكبير الذي ظهر في دفاع الوداد الرياضي خلال المواجهات الأخيرة، أجبر الفريق الأحمر على تجديد المفاوضات مع الناهيري.
وأضافت الصحفية أن سعيد الناصيري، رئيس الوداد، سيعقد اجتماعًا مع الناهيري، خلال الفترة المقبلة من أجل إنهاء أزمته مع النادي وتجديد عقده.
ويسعى الوداد لعودة الاستقرار مجددًا داخل الفريق وتأمين دفاعه، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، في دوري أبطال أفريقيا.
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