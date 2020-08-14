شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً..المصري يرفض خوض مباراة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي المصري بالاجماع، عدم توجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لخوض مباراة النادي الإسماعيلي، في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ستاد برج العرب بالأسكندرية، وذلك في إطار الحرص التام على سلامة وأرواح اللاعبين والأجهزة الفنية و جميع عناصر اللعبة.

وقال المصري في بيان نُشر، اليوم الجمعة، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "عقد مجلس إدارة النادي المصري جلسة طارئة مساء أمس الخميس لمناقشة إمكانية المشاركة في مباراة النادي الإسماعيلي الشقيق بالدوري العام، والمقرر لها الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب، في ظل احترام المجلس لقرار استمرار مسابقة الدوري العام لهذا الموسم بدليل مشاركة النادي مع نادي الزمالك في أول مباراة بعد استئناف المسابقة.

وتابع البيان: "قد تم دراسة الموقف الحالي للفريق الاول، دراسة شاملة، في ظل الأعداد الكبيرة المصابة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، سواء من اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات والمعاونين والذي اتضح معه الآتي:

أولًا:

الحالات المصابة بالفيروس من عناصر الجهاز الفني والإداري والطبي والمعاون والتي جاءت نتيجة المسحات التى تمت لها بمعرفة الشركة التابعة للاتحاد المصري لكره القدم إيجابية:

1- كابتن طارق العشري... المدير الفني.

2- كابتن عبد الظاهر السقا... المدير الرياضي.

3- كابتن عبد الحليم كامل... مخطط الأحمال.

4- كابتن محمود جابر... المدير الإداري.

5- كابتن أحمد سامح... أخصائي التأهيل.

6- كابتن محمد عياد... أخصائي العلاج الطبيعي.

7- كابتن علي ندا... مسئول إقامة الفريق.

8- السيد/ محسن فواز... سائق حافلة الفريق.

وهذه الحالات تخضع حاليًا إلى جميع الإجراءات وبروتوكول وزارة الصحة المنظم لهذا الشأن.

ثانيًا:

الحالات المصابة بالفيروس من اللاعبين والتي جاءت نتيجة المسحات التي تمت لها بمعرفة الشركة التابعة للاتحاد المصري لكره القدم إيجابية:

1- أحمد شوشة.

2- بهاء مجدي.

3- محمد جابر.

4- كريم العراقي.

5- أحمد عبد الفتاح.

6- محمد زكريا "شيكا".

7- أحمد عادل"ميسي".

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8- إسلام عطية.

9- حسن علي.

10- محمود وادي.

11- مفتاح طقطق.

12- أوجستين أموتو.

13- محمد شحاته.

14- إبراهيم محمد عبد الكريم"الغنام".

وهذه الحالات تخضع حاليًا إلى جميع الاجراءات وبروتوكول وزارة الصحه المنظم لهذا الشأن.

ثالثًا:

اللاعبون الذين تحولت نتيجة مسحاتهم من إيجابية الإصابة بالفيروس إلى حالات سلبية، وفقًا للمسحات التي تمت بمعرفة الشركة التابعة للاتحاد المصري لكره القدم:

1- عمرو موسى.

2- عمر كمال عبد الواحد.

3- عبد الرحمن زين.

4- ايزي ايميكا.

5- زياد فرج.

6- أحمد يوسف.

وهذه الحالات ايضًا تخضع حاليًا لجميع الاجراءات وبروتوكول وزارة الصحة المنظم لهذا الشأن، ويتم حاليًا استيفاء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة لهم وفقًا للبروتوكول، وبالتالي يتعذر مشاركتهم فى المباريات حاليًا لحين التأكد من تمام تماثلهم للشفاء.