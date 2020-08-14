شكرا لقرائتكم انتقال رمضان صبحي لبيراميدز يزيد عقد السعيد 10 ملايين جنيه.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مصدر مقرب من عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص انتقال رمضان صبحي لبيراميدز بعد انتهاء إعارته للأهلي ورفض اللاعب الانتقال بشكل نهائي للفريق الأحمر، مفضلا بيراميدز لوجود فروقات كبيرة في راتبه الشخصي.

وأكد المصدر، أن عبد الله السعيد يحصل حاليا على أعلى راتب سنوي في بيراميدز بعد تجديد عقده مؤخرا، بحيث يحصل على مليون ونصف دولار سنويا اي ما يعادل 23 مليون جنيه بخلاف المكافأت والبونص، إلا أن صانع الألعاب الدولي وضع بندا في عقده الأخير يمنع حصول أي لاعب أخر في الفريق علي راتب أعلي منه، وفي حالة حدوث ذلك يتم تعديل عقده تلقائيا ليصبح هو صاحب العقد الأعلي.

واتفق مسئولو بيراميدز مع رمضان صبحي على تقاضي 5 ملايين يورو خلال مدة التعاقد البالغة 3 سنوات اي ما يعادل 100 مليون جنيه مما يعني انه سيحصل في الموسم الواحد علي 33 مليون جنيه وفي وقتها سيتم تعديل عقد عبد الله السعيد بحيث يتم رفعه من 23 مليون سنويا الى 33 مليون سنويا بزيادة 10 ملايين جنيه ليعود مجددا لمكانته كأعلى راتب في صفوف بيراميدز.

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ومازالت أنباء انتقال رمضان صبحى، لاعب الأهلى المُعار من نادى هدرسفيلد الإنجليزى لبيراميدز، تُمثل مفاجأة للكثيرين فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة والأهلاوى على وجه الخصوص، واستقبل عدد كبير من لاعبى الأهلى خبر انتقال رمضان من اللعب لبيراميدز بصدمة كبيرة.

رمضان صبحى كان يتحدث مع الجميع بشكل مُستمر عن رغبته فى العودة لأوروبا وخوض تجربة جديدة، يستطع من خلالها النجاح لتعويض فشله فى تجربتى ستوك سيتى وهدرسفيلد الإنجليزيين، وظل اللاعب طوال الفترة الماضية يؤكد لجميع لاعبى الأهلى تقريباً أنه ينتظر عرضاً أوروبياً جيداً إذا لم يتفق الأهلى مع هدرسفيلد على شرائه نهائياً، بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الماضى، وشعر اللاعبون بصدمة قاسية من طريقة رمضان صبحى فى التفاوض مع بيراميدز، بل والاقتراب من الانتقال إلى صفوفه رغم حديثه المُستمر عن حبه وعشقه للأهلى، فضلاً عن أن القلعة الحمراء قدمت له عرضاً رائعاً من الناحية المالية لكنه ظل "يماطل" الأهلى حتى أنهى الاتفاق مع بيراميدز على جميع التفاصيل.

على صعيد متصل، قال مصدر مقرب من رمضان صبحى إن الأخير سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم، بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول، ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى، و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث.