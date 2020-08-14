شكرا لقرائتكم مصدر في الأهلي: الزمالك خسر 3 طلبات ضد القلعة الحمراء في قضية كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصدر في الأهلي، إن القلعة الحمراء انتصرت في قضية محمود عبد المنعم "كهربا" التى تم تصعيدها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الماضية ، موضحاً أن الأهلي قدّم مستندات ودفوع قوية في هذه القضية وهو ما جعل الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يصدر قراراً بعقوبة على اللاعب فقط دون أن تكون هناك أية عقوبة على القلعة الحمراء.

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وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك تقدم بثلاثة مطالب للاتحاد الدولي لكرة القدم وتم رفضها وهي توقيع عقوبة ضد الأهلي وعقوبة أخرى ضد أفيس البرتغالي كما لم يتم إيقاف اللاعب وهذا يؤكد أن الاهلي خرج بدون خسائر في هذه القضية كما أن الغرامة التى تم توقيعها ضد اللاعب سيتم الإستئناف عليها بهدف تخفيضها وهو ماس يحدث بنسبة كبيرة الفترة المقبلة.

وحصل الزمالك على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة ، وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلي، انضم بدون موافقة القلعة البيضاء، وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه فى قضيه اللاعب محمود كهربا".