شكرا لقرائتكم كهربا عن غرامة فيفا: فشلت محاولات إيقافى من الزمالك واتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى على القرار الذى أصدره الاتجاد الدولى الفيفا فى أزمته مع الزمالك ، وكتب كهربا عبر حسابه على انستجرام :"بعد صدور القرار بعد التواصل مع محاميي الدفاع في قضيتي ضد نادي الزمالك و التي طالب من خلالها النادي بتعويض 9 مليون يورو مع طلب معاقبتي لمدة ستة أشهر ومعاقبة النادي الأهلي و النادي البرتغالي صدر القرار فقط بتعويض مالي قداره 2 مليون دولار بالتضامن مع النادى البرتغالى لنادي الزمالك و رفض جميع الطلبات الأخرى "

ويضيف نجم الأهلى :"ورغم تقديم الاتحاد المصري للفيفا لوثيقة محاباة مع نادي الزمالك حتى تقع معاقبتي إلا أنني و الحمد لله لم أعاقب و هذا يثبت صحة موقفي ، أما بالنسبة للغرامة المالية فسيقع الطعن فيها ، أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان وإلغائها باذن الله "

وحصل الزمالك على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة .

وفى 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلى، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.

عقب الرحيل عن ناشئي الأهلي، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، في الدوري وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين.

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خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادي لوزيرن السويسرى، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك في 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وفي يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى في الدوري السويسري ولكن هذه المرة مع نادي جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وفي 2 أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادي الزمالك حيث شارك مع الأبيض في 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين في القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة في اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودي في 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.

ودخل كهربا في أزمة كبيرة مع نادى الزمالك في نهاية الموسم الماضى ، قبل مواجهة الأهلي في الدور الأول التي أقيمت في شهر مارس الماضي، بسبب تجديد تعاقده والمقابل المادى، وهو ما جعل اللاعب يفسخ عقده مستندًا على عدم قانونية توثيق العقد واستخراج بطاقة مؤقتة لحين الفصل في الشكوى .

وتوج كهربا بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمي 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضي للمرة الأولى فى تاريخ النادي.