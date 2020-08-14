الإنتاج الحربي ضد الأهلي .. ماذا قدم مختار مختار أمام الأحمر قبل موقعة الليلة

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جدة - عمرو شويل الإنتاج الحربي ضد الأهلي .. ماذا قدم مختار مختار مع الأحمر قبل موقعة الليلة
يدخل فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار اختباراً صعباً مع دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة حينما يستضيف النادى الاهلى على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام العائد بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ، ويتصدر الاهلى ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 17 منها وتعادل في لقاء وحيد ولم يهزم ، وسجل لاعبيه 48 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف ، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.
الإنتاج الحربي ضد الأهلي
مباراة الأهلى مع الإنتاج تعد المواجهة رقم 23 فى تاريخ مواجهات مختار مختار المدير الفنى للإنتاج أمام ناديه السابق.
الإنتاج الحربي ضد الأهليواجه مختار مختار الأهلى 22 مرة فى مختلف البطولات، منها 10 مرات مع بتروجت، ومرتين عندما كان مدربا للمصرى البورسعيدى، ومثلها مع الاتحاد السكندرى وإنبى وستة مرات مع الإنتاج الحربى.
الإنتاج الحربي ضد الأهليوفاز مختار مرة واحدة على الأهلى عندما كان مدرباً لفريق إنبى فى ثمن نهائى كأس مصر عام 2011، عندما قاد الفريق البترولى للفوز بهدف دون رد سجله رامى ربيعة فى مرماه، وخسر المباراة الأخرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
الإنتاج الحربي ضد الأهليومع بتروجيت تعادل مرتين ضد الأهلى وخسر 8 مرات، ومع المصرى تعادل مرة وخسر أخرى وعندما كان مدرباً للاتحاد السكندرى تعادل مرتين، ومع الإنتاج تعادل مرتين وخسر أربعة مرات.
الإنتاج الحربي ضد الأهليالمواجهة الأخيرة التى جمعت مختار بالأهلى كانت فى الدور الأول لدوري هذا الموسم وخسر الإنتاج الحربى برباعية دون رد ، وسجل الرباعية كل من رمضان صبحى وحسين الشحات ووليد سليمان وجونيور أجاى.
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