شكرا لقرائتكم المقاولون يسعى لتجهيز ثلاث ذئاب لخلافة محمد صلاح بالجبل الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعمل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على تحهيز ثلاث ناشئين بالنادي لخلافة محمد صلاح نجم قلعة الجبل الأخضر وليفربول الإنجليزي حالياً، بعدما أثبتوا جدارتهم مع الفريق الأول عقب تصعيدهم خلال فترة توقف كورونا، وهم، زياد طلبة مهاجم فريق 2001، فضل أباظة صانع ألعاب فريق 99 ويوسف حسن مهاجم 2003، حيث أكد علاء عبد الغني المدرب العام للمقاولون في تصريحات خاصة، أن الثلاثي ظهر بشكل بارز خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن يمنح النحاس الفرصة للثلاثي في المباريات المقبلة لتثبيت أقدامهم مع الفريق الأول، وكان يوسف حسن وزياد طلبة قد سجلا في المباريات الودة التي خاضها المقاولون، فيما نال أداء فضل أباظة إعجاب الجهاز الفني.

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على جانب آخر، يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا غداً، السبت، قبل 48 ساعة من مباراة الذئاب فى الجولة 20 مع الإنتاج الحربي، والتى تقام الاثنين المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان المقاولون قد تعادل مؤخراً مع سموحة بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 19.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 34 نقطة خلف نادى الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفاً حتى الآن فى مسابقة الدوري، فيما استقبلت شباكه 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها الفريق، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.