شكرا لقرائتكم الإسماعيلي: لا نمانع تأجيل اللقاء .. وعلاقتنا مع المصرى تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أصدر النادي الإسماعيلي ، بيانا عن أزمة تأجيل مواجهة الدراويش أمام المصري فى الدوري العام، وقال الإسماعيلي فى البيان: "حرصآ على العلاقات التاريخية التى تربط ناديا الإسماعيلى والمصري ، وتقديرا لمدينة بورسعيد الباسلة وشعبها يشدد مجلس إدارة النادى الاسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان على تقديره واحترامه واعتزازه لتلك العلاقات وسعيه الدائم على تعزيزها".

وأضاف بيان الإسماعيلي: "وعلى ضوء الأزمة المثارة فى الوقت الحالى بشأن مباراة الإسماعيلى مع المصرى والمقرر انطلاقها مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بمسابقة الدوري العام ، يؤكد مجلس الإدارة أنه قام بمخاطبة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الكرة بشكل رسمى والتى أكدت على عدم إرجاء اللقاء وإقامته فى الموعد المحدد سلفا".

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وتابع البيان: "كما تم اجراء مكالمة هاتفية أمس جمعت بين المستشار محمد الكلية أمين الصندوق ،عضو مجلس الادارة والاستاذ عمرو الجناينى رئيس اللجنة والذى أكد فيها الأخير على انطلاق اللقاء بشكل نهائى بموعده وأن فريق المصري يمتلك عدد كافِ من اللاعبين القادرين على خوض المباراة بعد اجراء مسحة طبية لكافة عناصر الفريق".

وأكد الإسماعيلي خلال البيان، أن الإسماعيلي فضل الانتظار على غير العادة حتى الساعة السادسة لحين وصول كل تلك التأكيدات المذكورة ، قبل شد الرحال إلى الاسكندرية وهو ما ساهم بوصول الفريق عند منتصف الليل ، وهو ما لم يحدث من قبل حيث يعتاد الفريق بشكل دائم على السفر للمدينة الساحلية فى الصباح الباكر فى اليوم الذى يسبق المباراة ، على أن يصلوا عصرا من أجل نيل اللاعبين لفترة راحة كافية قبيل المباراة.

واختتم البيان : "وبناء على ذلك فأن مجلس إدارة النادي الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ورغم تكبد الفريق عناء السفر لساعات طويلة واقامة الفريق بفندق الاقامة بالاسكندرية وعدم حصولهم على فترة راحة كافة ، إلا أنه لا يمانع فى تأجيل اللقاء لموعد آخر يحدده اتحاد الكرة فى حال صدور بيان رسمى بذلك".