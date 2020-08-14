شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي ضد الأهلي .. فايلر يستقر على نفس تشكيل إنبي مع تغيير وحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإنتاج الحربي ضد الأهلي



استقر الجهاز الفني للأهلى بقيادة رينيه فايلر على التشكيل المقرر أن يبدأ به مباراة الإنتاج الحربي اليوم ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري المصري وهي المباراة الثانية للأحمر بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها بثنائية نظيفة.

الإنتاج الحربي ضد الأهلي .. تشكيل فايلر



ومن المتوقع أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون :

محمد الشناوي فى حراسة المرمى.

محمد هاني وعلي معلول ورامي ربيعة ومحمود متولي فى خط الدفاع.

أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" فى خط الوسط.

جونيور أجاي وجيرالدو وبادجي أو مروان محسن فى خط الهجوم.

موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي



وتقام مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي فى التاسعة مساء اليوم (الجمعة) فى إحدى المحطات الصعبة في بطولة الدوري الممتاز عندما يلتقي مع الإنتاج الحربي في الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري.

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الإنتاج الحربي ضد الأهلي



ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي مُستغلاً تعثّر الزمالك في الجولة الماضية بالتعادل مع الإتحاد السكندري بهدف لمثله ، ويتربع الأحمر على قمة الدوري بـ52 نقطة.

الإنتاج الحربي ضد الأهلي



ويستعيد الأهلي في مباراة الليلة جهود رامي ربيعة الذي غاب عن لقاء إنبي للإيقاف فيما يغيب أيمن أشرف للسبب ذاته ، ويعول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على خبرات لاعبيه وقدراتهم الفنية العالية أمثال على معلول ووليد سليمان وأجاي وعمرو السولية وديانج ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد الشناوي.

الإنتاج الحربي ضد الأهلي



كما تحدث فايلر مع لاعبي الاهلي في محاضراته الأخيرة عن ضرورة التركيز في لقاء الليلة وعدم التهاون مع فريق الإنتاج الذي يواجه ظروف صعبة وأكد المدير الفني للاعبيه على ضرورة التركيز أمام مرمى المنافس والتسجيل المبكر لحصد النقاط الثلاثة مبكراً.

الإنتاج الحربي ضد الأهلي



على الجانب الآخر، يدخل فريق الإنتاج الحربى المباراة وسط ظروف صعبة للغاية ، فهى المباراة الأولى التي يخوضها الفريق منذ خمسة أشهر بعد توقف المسابقة المحلية في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ، فلقد كان أخر ظهور للإنتاج في 8 فبراير الماضى حينما تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق ، بالإضافة لإصابات كورونا التي ضربت صفوف الفريق لاعبين وجهاز فنى وإدارى ودفعت إتحاد الكرة لتأجيل مباراته مع نادى مصر لأجل غير مسمى.

الإنتاج الحربي ضد الأهلي .. ترتيب الفريقين



ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.