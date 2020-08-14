شكرا لقرائتكم نيران الغضب الجماهيرى تنهال على آل إكرامى فى الأهلى بسبب رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهالت الاتهامات والانتقادات الجماهيرية على أل إكرامى بعد رفض رمضان صبحي عرض النادى الأهلى وتفضيله الانتقال لصفوف بيراميدز ، وحمّل قطاع عريض من جمهور الأهلي إكرامى الشحات ونجله شريف مسؤولية رحيل العفيجى لا سيما أن الأخير هو زوج أخت حارس الفريق الأحمر، وصديقه المقرب الذى يستشيره في كل كبيرة وصغيرة تخص مستقبله بحسب التصريحات التليفزيونية السابقة للطرفين.

ورغم أن شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي أستطاع أن يحتفظ بمكانة مميزة في قلوب عشاق الفريق الأحمر رغم تأكد رحيله بنهاية الموسم الجاري لتلقبه الجماهير بـ"الابن البار" للقلعة الحمراء، بعد عدم التجديد مع الأهلي في المفاوضات الأخيرة، ليرحل إكرامي مجاناً على الفريق ويصبح من حقه التوقيع لأي نادي آخر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ورغم تأكيد توقيع اللاعب لفريق بيراميدز، احترمت الجماهير الحمراء موقف شريف إكرامي الباحث عن فرصة للمشاركة والتألق من جديد بعدما أصبح الأهلي في غير حاجة إلى خدماته خلال المرحلة المقبلة في ظل تألق محمد الشناوى ومشاركته بشكل أساسى ، جاء زلزال رمضان صبحى ليزيد الموقف تعقيداً بين ال إكرامى وجماهير الأهلى .

ورد شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي على تويتربالتأكيد على أن لا علاقة له وما يتردد عن تدخله في قرار رمضان صبحي، مشددا على أن ما قيل ليس صحيحا قائلا "‏‎سأرد على كل شيء يخصني فليس لدي ما أخشاه أو أستحي أن أقوله، أتفهم وأقدر حزن وغضب قطاع كبير من الجماهير، وردي سيراه الجميع قريبا" وحاول حارس الاهلى تسريب بعض الاخبار لوسائل الاعلام تفيد بعدم معرفته بقنبلة رمضان صبحى سوى قبلها بـ 48 ساعة وفشله في تغيير دفة الأمور لصالح القلعة الحمراء وهى المبررات التي لم يقتنع بها السواد الأعظم من عشاق الأهلى استناداً للعلاقة القوية التي تجمع رمضان وشريف .

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ولم يكن إكرامى الشحات بعيداً عن الغضب الجماهيرى الذى ناله نجله بسبب "أبو النسب" فلقد نال حارس الاهلى الأسبق وابل من الغضب الاهلاوى لاسيما أن رمضان صبحي قال مراراً وتكرارا أن إكرامي الشحات، بمثابة أب له، مشددا على أنه يستشيره فى الكثير من الأمور وكان أخرها قرار عودته للأهلى من الاحتراف في الدوري الانجليزى .

كما اعترف اكرامى الشحات بأن رمضان صبحى لن يتحمل رحيل شريف اكرامى عن الاهلى قائلا :"رمضان صبحي سيتأثر كثيرا في الاهلي عند غياب شريف اكرامي لأنه مرتبط به بشكل كبير".

ورد الشحات على اتهامه بأنه سبب في رحيل رمضان صبحي عن الأهلى:" لم أفعل ذلك والسوشيال ميديا لا تهزنى ، ولم أكن أعرف شيئاً عن قرار رمضان صبحى باللعب لبيراميدز" وهى التبريرات التي رفضتها جماهير الاهلى رفضاً قاطعاً.

مكانة أل إكرامي لدى جماهير الأهلى دعمها بشكل كبير انتماء شريف إكرامى للقلعة الحمراء وحرصه على أن تكون نهاية علاقته بالأهلى بالشكل الذي تحترمه الجماهير، على عكس أكثر من نجم خرجوا من الباب الصغير في الفترة الماضية، كانت حجتهم العرض المالي الأكبر في نادي آخر أو متطلبات أخرى لما بعد قرار الاعتزال ولكن جاء زلزال "أبو النسب" وتفضيله الأموال عن النادى الذى صنع نجوميته وعدم تدخلهم لإقناعه بالاستمرار مع القلعة الحمراء ليتسبب في التهام ميراث عائلة إكرامى في الأهلى.