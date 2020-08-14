شكرا لقرائتكم حكام قمة الزمالك والأهلي أزمة فى الجبلاية بسبب اشتراط موافقة الاتحاد الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أزمة حتى الآن في استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك و الأهلي المقرر لها يوم 22 أغسطس من الشهر الجاري بإستاد القاهرة في الجولة الـ21 للدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020 ، حيث علم " اليوم السابع " أن هناك بعض الدول وافقت على القدوم لمصر لإدارة المباراة تحكيميا ولكنهم اشترطوا مخاطبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خاصة أن هناك مباريات يوم 18 و 19 أغسطس الجاري في الدور قبل النهائي ثم النهائي يوم 23 أغسطس أيضا ، وطلبو الحصول على الموافقة تحسباً لإختيار أي من هؤلاء الحكام لتلك المباريات في دوري أبطال أوروبا ، بالإضافة إلى نهائي الدوري الأوروبي يوم 21 أغسطس.

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ويرسل اتحاد الكرة خطاب إلى الاتحاد الأوروبي للتواصل معهم لمعرفة موقف بعض الحكام الذى وقع عليهم الإختيار لإدارة مباراة قمة الدوري المصري بين الزمالك و الأهلي و بالتالي الإعلان عن طاقم الحكام بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ، بينما هناك بعض الدول تقدمت بإعتذار لوجود حكامها في معسكرات تدريبية استعدادًا لإنطلاق الدوريات الخاصة بها في سبتمبر المقبل.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه تم مخاطبة 12 دولة أوروبية لإستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك و الأهلي وينتظر اتحاد الكرة وصول الرد النهائي من الدول الـ12 لاستقدام حكام أجانب خاصة بعد اشتراط مسئولو الجبلاية أن يدير المباراة حكام من الدول التي تطبق تقنية الـvar.