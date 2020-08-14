الفيفا يوقع عقوبة بـ « ٣٢ مليون و٨٣٧ الف جنيه» على «كهربا» لصالح الزمالك .. السداد خلال 45 يوماً

تلقى نادي الزمالك اخطارا رسميا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتوقيع عقوبة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق.

وأقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع ٣٢ مليون و٨٣٧ الف جنيه بسبب خرقه عقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها ٥٪؜ من إجمالي العقوبة فوائد على المبلغ الأساسي.

وفي حالة عدم السداد خلال ٤٥ يوما من توقيع العقوبة يتم ايقافه لمدة أقصاها ٦ أشهر .