تلقى نادي الزمالك اخطارا رسميا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتوقيع عقوبة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق.
وأقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع ٣٢ مليون و٨٣٧ الف جنيه بسبب خرقه عقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها ٥٪ من إجمالي العقوبة فوائد على المبلغ الأساسي.
وفي حالة عدم السداد خلال ٤٥ يوما من توقيع العقوبة يتم ايقافه لمدة أقصاها ٦ أشهر .
كانت هذه تفاصيل خبر الفيفا يوقع عقوبة بـ « ٣٢ مليون و٨٣٧ الف جنيه» على «كهربا» لصالح الزمالك .. السداد خلال 45 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.