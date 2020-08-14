شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: سنذهب لملعب مباراة المصرى إذا لم نتلق إخطار الجبلاية بالتأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أدهم السلحدار، المدرب العام للنادى الإسماعيلى، أن النادى لم يتلق أى إخطار من اتحاد الكرة بشأن مباراة المصرى البورسعيدى حتى اللحظة الحالية، وقال السلحدار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الإسماعيلى فى معسكره المغلق بالإسكندرية منذ أمس، وسنذهب لملعب المباراة فى موعدنا، اتحاد الكرة لم يخطرنا بأى شىء، وبالتالى لا نملك أى قرار بخلاف لعب المباراة فى موعدها".

وعن بيان المصرى ورفضه خوض المباراة قال السلحدار، "الإسماعيلى متعاطف للغاية مع شقيقه المصرى لاسيما أنه يمر بموقف صعب للغاية، ويتمنى السلامة لكل لاعبيه ومدربيه بل وكل مصاب بفيروس كورونا فى العالم بأسره، ولكننا رحبنا فى وقت سابق بتأجيل المباراة مراعاة لظروف الفريق البورسعيدى ولم نبد أى اعتراض فى ذلك الشأن والقرار النهائى يبقى دائماً لاتحاد الكرة".

وتابع المدرب العام للإسماعيلى، "حتى بعد وصولنا للإسكندرية ودخولنا معسكرا بالأمس فى حال تأجيل المباراة لن نعترض حتى لو هناك خسائر مادية بالنسبة لنا لاسيما أن المكاسب الإنسانية هى الأهم والأبقى والحفاظ على سلامة كافة عناصر المنظومة هو الهدف الأسمى لأى رياضة".

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وعن حقيقة إشراك المصرى لاعبين مصابين بكورونا فى مباراة اليوم قال السلحدار، "أثق جيداً أن فريقا عريقا مثل المصرى لا يفعل ذلك، وكلها افتراءات تنبع من الأزمة العنيفة التى ضربت الفريق البورسعيدى، ونتمنى أن يتجاوزها سريعاً ويعود لسابق عهده".

وأصدر النادى المصري برئاسة سمير حلبية بياناً رسمياً لتوضيح موقف الفريق من مباراة اليوم المقرر إقامتها أمام النادى الإسماعيلى، وعقد مجلس إدارة النادى المصرى جلسة طارئة مساء أمس، الخميس، لمناقشة إمكانية المشاركة فى مباراة النادى الإسماعيلى بالدورى العام، والمقرر لها الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد ببرج العرب.

ويدخل فريق المصرى البورسعيدى فى السادسة والنصف مساء اليوم، الجمعة، اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الاسماعيلى على ستاد برج العرب بالأسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى العام العائد بعد طول غياب منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، وحامت الشبهات حول مباراة الليلة بعدما طلب النادى المصرى تأجيلها على غرار مباراته مع حرس الحدود المؤجلة من الجولة 18 للمسابقة والتى كان مقرراً لها الاثنين الماضى وتأجلت للمرة الثانية، حيث أجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم مسحات للكشف عن فيروس كورونا وذلك لـ 50 فردا ينتمون للنادى المصري، حيث أظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعبا مقيدين رسميا باتحاد كرة القدم، فيما كانت بقية الحالات التى ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين فى صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.

وعلى ضوء ذلك قرر الاتحاد اقامة مباراة المصرى والإسماعيلى فى موعدها المحدد لها غدا الجمعة ضمن الجولة 19 لمسابقة الدورى الممتاز.