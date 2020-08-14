شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الفيفا أقر بإيقاف كهربا 6 أشهر لحين سداد ملايين الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أقر فى حكمه الصادر لصالح نادى الزمالك بإيقاف كهربا لمدة 6 أشهر لسداد الغرامة التى تصل إلى 33 مليون جنيه، وحصل الزمالك على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة .

وأعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلى دون موافقة القلعة البيضاء، وكتب عضو مجلس الزمالك عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه فى قضيه اللاعب محمود كهربا"، وفى 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلى، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.