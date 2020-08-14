شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كشف حساب مختار مختار أمام الأهلى قبل الموقعة الـ23 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، اختباراً صعباً فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، حينما يستضيف النادى الأهلى على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام العائد بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ، ويتصدر الأهلى ترتيب الدورى برصيد 52 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 17 منها وتعادل فى لقاء وحيد ولم يهزم، وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

مباراة الأهلى مع الإنتاج تعد المواجهة رقم 23 فى تاريخ مواجهات مختار مختار المدير الفنى للإنتاج أمام ناديه السابق.

واجه مختار مختار الأهلى 22 مرة فى مختلف البطولات، منها 10 مرات مع بتروجت، ومرتين عندما كان مدربا للمصرى البورسعيدى، ومثلها مع الاتحاد السكندرى وإنبى وستة مرات مع الإنتاج الحربى.

وفاز مختار مرة واحدة على الأهلى عندما كان مدرباً لفريق إنبى فى ثمن نهائى كأس مصر عام 2011، عندما قاد الفريق البترولى للفوز بهدف دون رد سجله رامى ربيعة فى مرماه، وخسر المباراة الأخرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

Advertisements

ومع بتروجت تعادل مرتين ضد الأهلى وخسر 8 مرات، ومع المصرى تعادل مرة وخسر أخرى وعندما كان مدرباً للاتحاد السكندرى تعادل مرتين، ومع الإنتاج تعادل مرتين وخسر أربعة مرات.

المواجهة الأخيرة التى جمعت مختار بالأهلى كانت فى الدور الأول لدوري هذا الموسم وخسر الإنتاج الحربى برباعية دون رد ، وسجل الرباعية كل من رمضان صبحى وحسين الشحات ووليد سليمان وجونيور أجاى.