شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجهز 3 ذئاب فى هجوم الفريق لخلافة محمد صلاح بالجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب على تجهيز ثلاثة ناشئين بالنادى لخلافة محمد صلاح نجم قلعة الجبل الأخضر وليفربول الإنجليزى حالياً، بعدما أثبتوا جدارتهم مع الفريق الأول عقب تصعيدهم خلال فترة توقف كورونا، وهم زياد طلبة مهاجم فريق 2001، وفضل أباظة صانع ألعاب فريق 99، ويوسف حسن مهاجم 2003، وأكد علاء عبد الغنى المدرب العام للمقاولون، فى تصريحات خاصة، أن الثلاثى ظهر بشكل بارز خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن يمنح النحاس الفرصة للثلاثى فى المباريات المقبلة لتثبيت أقدامهم مع الفريق الأول، وكان يوسف حسن وزياد طلبة قد سجلا فى المباريات الودية التى خاضها المقاولون، فيما نال أداء فضل أباظة إعجاب الجهاز الفنى.

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على جانب آخر، يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا غداً، السبت، قبل 48 ساعة من مباراة الذئاب فى الجولة 20 مع الإنتاج الحربي، والتى تقام الاثنين المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان المقاولون قد تعادل مؤخراً مع سموحة بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 19.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 34 نقطة خلف نادى الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفاً حتى الآن فى مسابقة الدوري، فيما استقبلت شباكه 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها الفريق، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.