شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. انتقال رمضان صبحى لبيراميدز يزيد عقد عبدالله السعيد 10ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر مصدر مقرب من عبد الله السعيد، نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص انتقال رمضان صبحى لبيراميدز بعد انتهاء إعارته للأهلى ورفض اللاعب الانتقال بشكل نهائى للفريق الأحمر، مفضلا بيراميدز لوجود فروقات كبيرة فى راتبه الشخصى.

وأكد المصدر أن عبد الله السعيد يحصل حالياً على أعلى راتب سنوى فى بيراميدز بعد تجديد عقده مؤخرا، بحيث يحصل على مليون ونصف دولار سنويا، ما يعادل 23 مليون جنيه، بخلاف المكافآت، إلا أن صانع الألعاب الدولى وضع بنداً فى عقده الأخير يمنع حصول أى لاعب آخر فى الفريق على راتب أعلى منه، وحال حدوث ذلك سيتم تعديل عقده تلقائياً ليصبح هو صاحب العقد الأعلي.

واتفق مسئولو بيراميدز مع رمضان صبحى على تقاضى 5 ملايين يورو خلال مدة التعاقد البالغة 3 سنوات، ما يعادل 100 مليون جنيه، ما يعنى أنه سيحصل فى الموسم الواحد على 33 مليون جنيه، وفى وقتها سيتم تعديل عقد عبد الله السعيد بحيث يتم رفعه من 23 مليون سنوياً إلى 33 مليون سنوياً بزيادة 10 ملايين جنيه ليعود مجدداً لمكانته كأعلى راتب فى صفوف بيراميدز.

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ومازالت أنباء انتقال رمضان صبحى، لاعب الأهلى المُعار من نادى هدرسفيلد الإنجليزى لبيراميدز، تُمثل مفاجأة للكثيرين فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة والأهلاوى على وجه الخصوص، واستقبل عدد كبير من لاعبى الأهلى خبر انتقال رمضان من اللعب لبيراميدز بصدمة كبيرة.

رمضان صبحى كان يتحدث مع الجميع بشكل مُستمر عن رغبته فى العودة لأوروبا وخوض تجربة جديدة، يستطع من خلالها النجاح لتعويض فشله فى تجربتى ستوك سيتى وهدرسفيلد الإنجليزيين، وظل اللاعب طوال الفترة الماضية يؤكد لجميع لاعبى الأهلى تقريباً أنه ينتظر عرضاً أوروبياً جيداً إذا لم يتفق الأهلى مع هدرسفيلد على شرائه نهائياً، بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الماضى، وشعر اللاعبون بصدمة قاسية من طريقة رمضان صبحى فى التفاوض مع بيراميدز، بل والاقتراب من الانتقال إلى صفوفه رغم حديثه المُستمر عن حبه وعشقه للأهلى، فضلاً عن أن القلعة الحمراء قدمت له عرضاً رائعاً من الناحية المالية لكنه ظل "يماطل" الأهلى حتى أنهى الاتفاق مع بيراميدز على جميع التفاصيل.

على صعيد متصل، قال مصدر مقرب من رمضان صبحى إن الأخير سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم، بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول، ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى، و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث.