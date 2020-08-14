"عرض فى الوقت الضائع" .. مفاجأة في انتقال رمضان صبحي لبيراميدز (مستندات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

نشر عمر ربيع ياسين نجم الأهلي السابق ونجل ربيع ياسين قائد الفريق الأحمر ونجمه التاريخي مستندات توثق عروض النادي الأحمر الرسمية لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي حيث استغرقت المفاوضات 4 أيام فقط.

وأعلن نادي بيراميدز توصله لاتفاق مع رمضان صبحي بعد فشله مفاوضاته مع الأحمر للانتقال إليه للموسم الجديد ورغبة اللاعب في الانتقال للنادي الأزرق.

وقال الأهلي في بيان رسمي نشره مساء الأربعاء الماضي إنه فاوض نادي هيدرسفيلد منذ أبريل الماضي للحصول على خدمات رمضان وإنه عرض شراء اللاعب مقابل 2.5 مليون إسترليني، قبل أن يطلب هيدرسفيلد 3.25 مليوناً ليوافق الأهلي في النهاية.

وقال مصدر لمصراوي: رمضان صبحي أنهى مفاوضات ودخل مقدم عقده في حسابه الشخصي بأحد البنوك في الخامس من أغسطس الحالي.

وبحسب المستندات أرسل الأهلي عرضه الرسمي الأول لهيدرسفيلد بقيمة 2 مليون جنيه إستراليني في السابع من أغسطس الحالي وبعد يومين من حصول اللاعب على مقدم عقده من بيراميدز.

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ورفض نادي هيدرسفيلد العرض الأول من الأهلي؛ ليرفع النادي الأحمر في التاسع من أغسطس عرضه إلى 2.5 مليون جنيه إستراليني بعد أربعة أيام من تلقى رمضان مقدم عقده من بيراميدز.

وفي العاشر من أغسطس 2020 أرسل الأهلي عرضه النهائي بقيمة 3.25 مليون جنيه إسترليني وهو ما وافق عليه نادي هيدرسفيلد ولكن عرض الأحمر جاء بعد خمسة أيام من تلقى رمضان أموال بيراميدز.

وبحسب مصادر فإن رمضان سيحصل من بيراميدز على 100 مليون جنيه مقابل توقيعه لمدة 3 مواسم بخلاف ما يحصل عليه النادي الإنجليزي ليصبح اللاعب المحلي الأغلي في مصر.