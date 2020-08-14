رسميا.. آرسنال يعلن أولى صفقاته الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي آرسنال الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي مؤخرا تعاقده رسميا مع البرازيلي الدولي ويليمان، بعد نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري (2019-2020).

وأكد آرسنال في بيان عبر موقعه الرسمي، الجمعة، أن ويليان سينضم لصفوف الجانرز في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات بدءً من موسم (2020-2021) بعقد يمتد حتى صيف 2023.

ولم يكشف آرسنال عن أي تفاصيل مالية تخص راتب ويليان، لكن التقارير كشفت أن ويليان سيتقاضى راتبا أسبوعيا يبلغ 220 ألف جنيه إسترليني في استاد الإمارات.

وسيحصل ويليان على ما مجموعه 35 مليون جنيه إسترليني طوال مدة التعاقد في أعقاب استغناء النادي عن 55 موظفا هذا الشهر بسبب جائحة كورونا.

وسيرتدي ويليان الذي أصبح أولى صفقات آرسنال الصيفية القميص الذي يحمل الرقم 12 رفقة المدفعجية.

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وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إن ويليان لاعب "يمكنه صنع الفارق معنا حقا".

وأضاف: "كنا نراقب ويليان على مدار الشهور القليلة الماضية. لدينا إصرار على تدعيم مركز خط الوسط المهاجم وكذلك مركز الجناح".

وأوضح أرتيتا: "ويليان لاعب يمنحنا الكثير من التنوع. يمكنه اللعب في ثلاثة أو أربعة مراكز مختلفة. لديه خبرة في كل شيء في عالم كرة القدم ولكن لا يزال لديه الطموح للمجيء إلى هنا والمساهمة في دفع النادي إلى مكانه الحقيقي".

وكان صاحب الـ32 عاما أعلن رحيله عن تشيلسي يوم الأحد الماضي بعد سبع سنوات قضاهم بين صفوف الفريق اللندني.

وانضم ويليان إلى تشيلسي في 2013 قادما من فريق آنجي الروسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، ليسجل 63 هدفا ويصنع 56 آخرين في 339 مباراة.

يُذكر أن ويليان ساهم في فوز تشيلسي بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2018، وكذلك التتويج ببطولة الدوري الأوروبي العام الماضي.