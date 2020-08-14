"مفتوحة على نايل سات".. تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ينتظر عشاق الكرة المحلية والعربية والعالمية يومًا حافلاً في كرة القدم يصل إلى ذروته التاسعة مساء بعد عودة الحياة للعبة الشعبية الأولى في العالم بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويشهد اليوم الجمعة 3 مباريات مهمة الساعة التاسعة منها مباراة مشفرة فقط بين برشلونة وبايرن بربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

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ولكن قناة أخرى أعلنت نقل المباراة، وهي قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

القمر: نايل سات

تردد: 11766 أفقي.

معدل الترميز: 27500.