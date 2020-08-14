التشكيل المتوقع لبرشلونة وبايرن في موقعة دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يواجه برشلونة الإسباني نظيره بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، حيث تقام مباريات المسابقة بدءً من دور الثمانية بنظام مباراة واحدة إقصائية في دورة مجمعة.

ويلتقي الفريقان البافاري والكتالوني بعدما اكتسح الأول نظيره تشيلسي الإنجليزي بسبعة أهداف مقابل هدف، في مجموع مواجهتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي، بينما تفوق برشلونة على نابولي الإيطالي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مجموع المواجهتين.

كل شيء يشير إلى أن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، سيغير طريقة لعب الفريق ليعتمد على خطة (4-4-2)، مع استعادة كل من وسيرجيو بوسكيتس وأرتورو فيدال لتدعيم وسط الملعب، مع التضحية بأنطوان جريزمان وإيفان راكيتيتش.

وسيلعب بوسكيتس وفيدال بجوار كل من فرانكي دي يونج الذي قدم مباراة مميزة أمام نابولي وسيرجي روبيرتو الذي سيستمر كلاعب وسط، مع الاعتماد على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق كصانع لعب خلف المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

ليأتي التشكيل المتوقع لبرشلونة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، خوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكتس، سيرجي روبيرتو، فرانكي دي يونج، أرتورو فيدال.

وفي الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز.

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أما بالنسبة لبايرن ميونيخ، فإنه سيفقد خدمات الظهير الأيمن الفرنسي بينيامين بافارد في مواجهة برشلونة، ليستقر هانز فليك، المدير الفني للفريق البافاري، على الدفع بجوشوا كيميش ي الجبهة اليمنى وسيلعب مكانه في خط الوسط تياجو ألكانتارا، الذي تقدم ليفربول بعرض رسمي لضمه.

وعلى الناحية اليسرى، سيلعب النجم الليبيري الصاعد ألفونسو ديفيز، صاحب السرعة الفائقة والمكلف الأول برقابة ميسي، خلف الجناح الطائر كينجسلي كومان الذي تعافى من الإصابة، مع وجود توماس مولر وسيرجي جنابري رفقة الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الهجوم.

ليأتي التشكيل المتوقع لبايرن ميونيخ كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: جوشوا كيميتش، جيروم بواتنج، ديفيد ألابا، ألفونسو ديفيز.

الوسط: ليون جوريتسكا، تياجو ألكانتارا.

وسط الهجوم: سيرجي جنابري، توماس مولر، كينجسلي كوما.

وفي الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.