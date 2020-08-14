"معارك التاسعة مساء" .. تعرف على المواعيد والقنوات الرسمية الناقلة لمباريات الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ينتظر عشاق الكرة المحلية والعربية والعالمية يوماً حافلاً في كرة القدم يصل إلى ذروته التاسعة مساء بعد عودة الحياة للعبة الشعبية الأولى في العالم بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتبدأ المباريات اعتبارًا من الساعة الرابعة وتنتهي في الساعة الـ11 أو ربما تمتد في حالة وصول برشلونة وبايرن ميونيخ إلى الوقت الإضافي وضربات الجزاء الترجيحية.

ويشهد اليوم الجمعة مباراة مهمة في الدوري المغربي وكلاسيكو مشهور بين الوداد المغربي الذي ينافس على لقب الدوري ومنافس الأهلي في دوري الأبطال والجيش الملكي.

وإليكم أهم مباريات اليوم مع القنوات الناقلة والمعلقين:

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1- الجونة× الاتحاد السكندري.. الموعد: 4 م.. القناة: ON Time Sports HD.. المعلق: حاتم بطيشة.

2- المصري× الإسماعيلي.. الموعد: 6:30 م.. القناة: ON Time Sports HD.. المعلق: بلال علام، أيمن الكاشف.

3- الإنتاج الحربي× الأهلي.. الموعد: 9م.. القناة: ON Time Sports HD.. المعلق: محمد الكواليني، مؤمن حسن.

4- الجيش الملكي× الوداد.. الموعد: 9م.. القناة: beIN Sports HD.. المعلق: جواد بدة.

5- برشلونة× بايرن ميونيخ.. الموعد 9م.. القناة: beIN Sports HD 1.. المعلق: حفيظ دراجي.