قانون مواجهات برشلونة وبايرن.. الفائز يتوج باللقب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يلتقي برشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وتقام مباريات دوري الأبطال بدءًا من دور الـ8 حتى النهائي، بنظام مباراة واحدة إقصائية، في دورة مجمعة في لشبونة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسبق أن التقى الفريقان في 5 مناسبات بدوري الأبطال والدوري الأوروبي، بواقع مباراتي ذهاب وإياب في كل مناسبة، بإجمالي 10 مباريات.

حقق بايرن ميونيخ الفوز في 6 مباريات، فيما حقق برشلونة الفوز مرتين، وسيطر التعادل مرتين.

ودائما كان البطل يخرج من تلك المواجهة، طالما التقى الفريقان في مباراة إقصائية ببطولة أوروبية.

في حين التقى الفريقان مرة وحيدة بدور المجموعات، وصل وقتها بايرن للمباراة النهائية ولكن خسر أمام مانشستر يونايتد موسم 98-99.

دوري الأبطال موسم 2012 - 2013:

بايرن استطاع الفوز برباعية في ذهاب قبل النهائي على ملعب أليانز أرينا، قبل أن يكرر الفوز إيابا بثلاثية، بإجمالي المباراتين (7-0) في البطولة التي توج بها الفريق البافاري في النهائي على حساب دورتموند.

دوري الأبطال موسم 2008 - 2009:

برشلونة استطاع الفوز برباعية نظيفة في ذهاب ربع النهائي في كامب نو، قبل أن يحسم التعادل الإيجابي مباراة العودة بهدف لكل فريق.

واصل برشلونة مسيرته ليتوج بالبطولة بالفوز على مانشستر يونايتد في المباراة النهائية.

الدوري الأوروبي موسم 95-96:

قبل نهائي الدوري الأوروبي، حسم التعادل 2-2 نتيجة مباراة الذهاب، قبل أن يفوز بايرن إيابا بهدفين لهدف في كامب نو، ليتأهل بايرن ويتوج بالبطولة في المباراة النهائية على حساب بوردو الفرنسي.

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مباراة الذهاب

مباراة الإياب

دوري الأبطال 2014 - 2015:

حقق برشلونة الفوز بقبل نهائي دوري الأبطال ذهابا في كامب نو بثلاثية نظيفة، فيما فاز بايرن إيابا 3-2، نتيجة لم تكن كافية لتعويض هزيمة الذهاب بالنسبة للفريق البافاري.

وتأهل برشلونة في تلك النسخة للمباراة النهائية، وفاز باللقب على حساب يوفنتوس 3-1.

الاستثناء الوحيد.. مجموعات دوري الأبطال موسم 1998-1999:

التقى الفريقان في دور المجموعات، فاز بايرن بهدف نظيف في أليانز أرينا، وكرر البافاري فوزه في كامب نو بهدفين لهدف.

في تلك النسخة تأهل بايرن للمباراة النهائية، ولكن خسر نهائي درامي أمام مانشستر يونايتد في الوقت القاتل 2-1، ليخسر البافاري اللقب.

المباراة الأولى

المباراة الثانية