قانون مواجهات برشلونة وبايرن.. الفائز يتوج باللقب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
يلتقي برشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
وتقام مباريات دوري الأبطال بدءًا من دور الـ8 حتى النهائي، بنظام مباراة واحدة إقصائية، في دورة مجمعة في لشبونة، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وسبق أن التقى الفريقان في 5 مناسبات بدوري الأبطال والدوري الأوروبي، بواقع مباراتي ذهاب وإياب في كل مناسبة، بإجمالي 10 مباريات.
حقق بايرن ميونيخ الفوز في 6 مباريات، فيما حقق برشلونة الفوز مرتين، وسيطر التعادل مرتين.
ودائما كان البطل يخرج من تلك المواجهة، طالما التقى الفريقان في مباراة إقصائية ببطولة أوروبية.
في حين التقى الفريقان مرة وحيدة بدور المجموعات، وصل وقتها بايرن للمباراة النهائية ولكن خسر أمام مانشستر يونايتد موسم 98-99.
دوري الأبطال موسم 2012 - 2013:
بايرن استطاع الفوز برباعية في ذهاب قبل النهائي على ملعب أليانز أرينا، قبل أن يكرر الفوز إيابا بثلاثية، بإجمالي المباراتين (7-0) في البطولة التي توج بها الفريق البافاري في النهائي على حساب دورتموند.
دوري الأبطال موسم 2008 - 2009:
برشلونة استطاع الفوز برباعية نظيفة في ذهاب ربع النهائي في كامب نو، قبل أن يحسم التعادل الإيجابي مباراة العودة بهدف لكل فريق.
واصل برشلونة مسيرته ليتوج بالبطولة بالفوز على مانشستر يونايتد في المباراة النهائية.
الدوري الأوروبي موسم 95-96:
قبل نهائي الدوري الأوروبي، حسم التعادل 2-2 نتيجة مباراة الذهاب، قبل أن يفوز بايرن إيابا بهدفين لهدف في كامب نو، ليتأهل بايرن ويتوج بالبطولة في المباراة النهائية على حساب بوردو الفرنسي.
مباراة الذهاب
مباراة الإياب
دوري الأبطال 2014 - 2015:
حقق برشلونة الفوز بقبل نهائي دوري الأبطال ذهابا في كامب نو بثلاثية نظيفة، فيما فاز بايرن إيابا 3-2، نتيجة لم تكن كافية لتعويض هزيمة الذهاب بالنسبة للفريق البافاري.
وتأهل برشلونة في تلك النسخة للمباراة النهائية، وفاز باللقب على حساب يوفنتوس 3-1.
الاستثناء الوحيد.. مجموعات دوري الأبطال موسم 1998-1999:
التقى الفريقان في دور المجموعات، فاز بايرن بهدف نظيف في أليانز أرينا، وكرر البافاري فوزه في كامب نو بهدفين لهدف.
في تلك النسخة تأهل بايرن للمباراة النهائية، ولكن خسر نهائي درامي أمام مانشستر يونايتد في الوقت القاتل 2-1، ليخسر البافاري اللقب.
المباراة الأولى
المباراة الثانية
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