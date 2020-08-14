ملف الخميس.. رسائل نارية وغامضة.. وقائمة الأهلي.. وتأهل تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 13 أغسطس.

عدلي القيعي: متغاظين من رحيل رمضان.. رأينا به مقومات أسطورة بالأهلي

أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه كان يتمنى بقاء رمضان صبحي ضمن صفوف الأهلي.

4 رسائل من وائل جمعة بعد إعلان رحيل رمضان

وجه وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابق، عدة رسائل لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بعد إعلان رحيل رمضان صبحي واقترابه من الانتقال لصفوف بيراميدز بصورة نهائية.

"الرد قريبًا".. رسالة غامضة من إكرامي لجماهير الأهلي

وجه شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، رسالة إلى جماهير النادي، كاشفًا أنه يقدر غضب قطاع كبير من الجماهير دون توضيح أي أسباب.

اتحاد الكرة يحسم مصير مباراة المصري والإسماعيلي رسميا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن أن مباراة المصري والإسماعيلي ضمن الجولة الـ19 من عمر دوري WE المصري ستقام في موعدها دون أي تأجيلات

أول رد فعل من بيراميدز في صفقة رمضان صبحي

قال عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، إن إدارة ناديه سلكت كل الطرق الشرعية فيما يخص الدولي المصري رمضان صبحي، مضيفًا أن ما يتردد عن راتب اللاعب أو مقابل الانتقال اجتهادات شخصية.

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"أسوان" يقع في فخ التعادل أمام "إف سي مصر"

تعادل أسوان مع نادي مصر بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة الـ19 من دوري we المصري على ستاد الشرطة بالعباسية.

مصدر بلجنة الحكام لمصراوي: خاطبنا 8 اتحادات لاستقدام حكام القمة

قال مصدر بلجنة الحكام في اتحاد الكرة، إنهم خاطبوا 8 اتحادات أوروبية؛ لاستقدام طاقم حكام لمباراة القمة.

الجزيري يقود المقاولون للتعادل أمام سموحة

تعادل المقاولون إيجابياً أمام نظيره سموحة بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري.

إقصاء أتليتكو.. لايبزيج يكتب التاريخ ويتأهل لنصف نهائي الأبطال

أقصا فريق لايبزيج، منافسه أتليتكو مدريد، ليتأهل الفريق الألماني من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، والذي أقيم على ستاد جوزيه ألفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونة.

انضمام فتحي وعودة ربيعه في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، في الأسبوع الـ19 لمسابقة الدوري.

قبل أقل من 24 ساعة على اللقاء.. المصري يرفض مواجهة الإسماعيلي في الدوري

أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري أن فريقه لن يخوض مواجهة الإسماعيلي مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 19 في بطولة الدوري.