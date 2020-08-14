وائل القباني: حسام عاشور تعرض للظلم داخل النادي الأهلي

أكد وائل القباني، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن حسام عاشور، لاعب الأهلي، تعرض للظلم داخل الفريق الأحمر، وكان لابد من التعامل بشكل جيد مع قيمة اللاعب الكبيرة.



وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "وبكل صراحة"، "عاشور كان من أهم لاعبي الأهلي بجانب أبو تريكة

وبركات، وكان دائمًا يقود الفريق في حالة غياب أي نجم عن الفريق، لأنه كان يعلم جيدًا قيمة النادي الأهلي".



وأضاف، "الإدارة لم تتعامل مع عاشور بالطريقة التي تناسب تاريخه، بالرغم من تقديم إستثناءات له لم

تقدم لأي لاعب آخر، ولكن كان لابد من الجلوس والاستماع لجميع وجهات النظر للوصول لحل يرضي جميع الأطراف".



واختتم: "حسام عاشور قيمة كبيرة داخل الملاعب المصرية، ويمتلك تاريخًا كبيرًا، ومن الصعب إيجاد لاعب بهذه المواصفات سريعًا لأنه كان من أبناء النادي الأهلي المخلصين، ولابد أن تتعامل الإدارة بطريقة جديدة في هذه الأزمة مع أحد كباتن الأهلي التاريخيين".