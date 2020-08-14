وائل القباني: مباراة الأهلي والزمالك "6/1" هي نقطة سوداء في تاريخ كل زملكاوي

أكد وائل القباني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لا يقارن بأي لاعب آخر داخل مصر، ودائما يقدم النجاحات بإستمرار.
يكون عليه بصفة دائمة بجانب تريزيجية".
وأضاف خلال تصريحاتة لبرنامج "وبكل صراحة" "محمد صلاح فخر لكل المصريين، وهو الذي أعاد الكرة المصرية للعالمية من جديد، وأصبحت مصر حديث العالم بسبب نجاح محمد صلاح المتكرر، وتصنيفة حاليا من أفضل لاعبي العالم ويقدم دائما مستوي مميز عندما يلعب مع منتخب مصر لأن الإعتماد
وأكمل" تريزيجية يمتلك مقومات النجاح التي تؤهلة للوصول لما وصل إليه محمد صلاح، وهو يسير الأن بخطي ثابتة من أجل تحقيق ذلك، وما يمييز تريزيجية أنه يمتلك خطورة إيجابية علي المرمي، ولا يقوم بضياع مجهود زلائة بسب البحث عن خروج الكرة بشكل جمالي".
"6/1" هي نقطة سوداء في تاريخ كل ما هو زملكاوي، ولم يحدث تخازل من اللاعبين في هذه المباراة مثلما صرح رضا سيكا لاعب الزمالك سابقا، وأنه قد خانه التعبير في هذا الموقف، لأنه من الصعب أن يتمني أي لاعب أن يخسر بهذه النتيجة المذلة والقاسية".
وأستكمل"مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة والتي إنتهت لصالح المارد الأحمر بنتيجة
وأختتم"تصريحات رضا سيكا دائما تمثل مشاكل له لأنه يصف بعض الأمور بطريقة مبالغ بها نسبيا، وهو كان قد ظلم في هذه المباراة بسبب تغيير طريقة الأداء المفقاجئة من المدرب، وبرغم من أنه لم يشارك في المباراة إلا أنه يري أنها نقطة سوادء في تاريخة أيضا".
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