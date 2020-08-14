رؤساء الاتحادات العالمية يهنئون هاني أبوريدة بعيد مولده

حرص جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، و رؤساء الاتحادات القارية والعالمية على تهنئة المهندس هاني أبوريدة الرئيس السابق لاتحاد الكرة المصري، وعضو المجلس الأعلى لفيفا والمكتب التنفيذي لكاف، بعيد ميلاده.

وتلقى أبو ريدة برقيات تهنئة من انفانتينو، وفاطمة

سامورا السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، وسلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي.ويرتبط هاني أبوريدة بعلاقات قوية مع رؤساء الاتحادات القارية على مستوى العالم بحكم كفاءته وأنه أقدم عضو في فيفا، كما أن لديه علاقات شخصية متينة مع كل رؤوساء الاتحادات الأهلية في أفريقيا.ويعتبر هاني أبوريدة المرشح الأبرز للفوز برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حال ترشحه، خلال الانتخابات التي ستقام في شهر مارس المقبل، وذلك بفضل دعم الدولة المصرية له في هذا الملف.