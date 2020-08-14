ميسي يقود التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

يلتقي فريق برشلونةالإسباني نظيره الألماني بايرن ميونخ، مساء اليوم الجمعة، عي ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الدور الربع النهائىمن دورى أبطال أوروبا.
ومن المتوقع أن يلعب برشلونة بتنشكيل يضم كلا من:-
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجلت، ألبا.
خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، فيدال، سيرجي روبيرتو.
خط الهجوم: ميسي، سواريز.
ومن المقرر أن تبدا مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت ىمكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبى.
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