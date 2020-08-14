الزمالك في معسكر مغلق.. وكارتيرون يختار ٢٠ لاعبًا للقاء المقاصة

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الأخير فى العاشرة صباح اليوم الجمعه بملعب عبد اللطيف أبو رجيله بالنادى استعدادا للقاء مصر المقاصة فى الجولة 19لبطولة الدورى الممتاز غدا السبت بستاد القاهرة.

من المقرر أن يحتار الفرنسى كارتيرون المدير الفنى ٢٠لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق مصر الجديده يتوقع أن يكونوا محمد أبو جبل ومحمود جنش فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وحازم إمام ومحمد عبد الشافى وطارق حامد وفرجانى ساسى وإسلام جابر ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى و محمد اوناجم وحسام أشرف واسامه فيصل ومصطفى محمد وعمر السعيد وكاسونجو

على جانب آخر عقد المستشار مرتضى منصور رئيس النادى جلسه مهمه مع لاعبى الفريق امس الأول

طالبهم فيها بضرورة عودة الانتصارات وأنه راضى عن أداء الفريق ولكنه غير راضى عن اضاعه الفرص والاستهتار بالمنافس مثلما حدث أمام الاتحاد السكندرى الذى كان يمكن أن يحقق فيه الفريق الفوز بنصف دستة أهداف، مشيرًا إلى أنه سعيد جدًا بالمدير الفنى الذى يمنح الفرصه للناشئين الذين يعتبرون مستقبل النادى وأنه بصدد تعديل عقودهم كما أنه لن يقف فى نفس الوقت أمام أى عرض جيد ومناسب لأى لاعب ووجه كلامه إلى مهاجم الفريق مصطفى محمد بأنه يوافق على احترافه بشرط الفوز أولاً بدورى أبطال إفريقياوتوقع رئيس نادى الزمالك عدم اكتمال الدورى الحالى بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا و لكنه أكد فى نفس الوقت أن الزمالك سيلعب حتى آخر نفس مشيرا إلى أن المباريات استعداد جيد لبطولة إفريقيا ولكن الجماهير تريد أن يحقق الزمالك الفوز فى جميع المبارياتوكشف المستشار مرتضى أنه سيتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأيام القادمه وجزء آخر قبل لقاء القمه أمام الأهلى المقرر يوم أغسطس الجاري.

وخضع لاعبو الفريق صباح أمس الخميس لمسحه طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق بأن المسحة جاءت قبل مواجهة مصر للمقاصة بيومين، حيث أشار إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والطبية بين اللاعبين وأجهزة الفريق خلال الفترة الحالية

وواصل يوسف أوباما برنامجه التأهيلى الموضوع له من الجهاز الطبى للفريق وخضع أوباما لمجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوى مسؤول العلاج الطبيعى بالجهاز الطبى للفريق، بعد تعرضه لاصابة عضلية خلال الفترة الماضية

ويحاول الجهاز الطبى للفريق الاول بالنادى بقيادة محمد أسامة تجهيز اللاعب للتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل العودة للمشاركة مع الفريق فى أقرب وقت.