مانشستر سيتى يحلم بالإنجاز الأوربي" الأول" .. وجوارديولا" مشتاق" لإحتضان كأس دوري الأبطال

يطمح مانشستر سيتي إلى تحقيق المجد الأوروبي قبل لقاء ليون الفرنسي غدا " السبت"، بعد أن أطاح بريال مدريد الإسباني من دور الـ16 للبطولة والفوز بلقبه الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا .

ويسعى لتحقيق هذا الحلم مستفيدا من خبرة مديره الفني جوسيب جوارديولا الذي يطمح أيضا إلى استعادة اللقب الذي لم يحرزه منذ سنوات.

ولم يسبق لمانشستر سيتي أن توج بلقب دوري الأبطال فيما لم يحرز جوارديولا اللقب منذ فوزه بنسخة 2011 .

وأصبح مانشستر سيتي هو النادي الإنجليزي الوحيد الذي بلغ فعاليات دور الثمانية في النسخة الحالية حيث يصطدم بفريق ليون الفرنسي يوم السبت على بطاقة التأهل للمربع

الذهبي للبطولة.

وتقام حاليا فعاليات الأدوار النهائية للبطولة هذا الموسم بنظام بطولة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" والتي أدت لتوقف فعاليات البطولة منذ مارس الماضي وحتى استئنافها قبل أيام قليلة باستكمال مباريات جولة الإياب في دور الستة عشر.

وتقام مواجهات دور الثمانية والمربع الذهبي للبطولة في هذه النسخة من مباراة واحدة وليس من مباراتي ذهاب وإياب كما كان في الماضي وذلك بسبب استمرار أزمة "كورونا" كما تقام المباريات بدون حضور جماهيري لنفس الأسباب.

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وسبق لجوارديولا "49 عاما" الفوز باللقب في 2009 و2011 عندما كان مدربا لبرشلونة الإسباني ، ولكنه لم يكرر هذا النجاح خلال ثلاثة مواسم قاد فيها بايرن ميونخ من 2013 إلى 2016 وكذلك مع مانشستر سيتي الذي يقوده منذ 2016 .

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وسافر مانشستر سيتي إلى البرتغال في وقت سابق من هذا الأسبوع بعدما أطاح بالريال من دور الستة عشر علما بأن الريال يستحوذ على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة برصيد 13 لقبا.

وكان الفريق تغلب على الريال 2 - 1 ذهابا قبل فترة التوقف بسبب أزمة "كورونا" ثم جدد الفوز عليه بنفس النتيجة إيابا يوم الجمعة الماضي ليتأهل إلى دور الثمانية بالفوز على الفريق الملكي 4 - 2 في مجموع المباراتين ، وهو ما يدعم معنويات مانشستر سيتي قبل موقعة الغد.