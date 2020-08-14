تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي

يدرس رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه أمام الإنتاج الحربي، التي تنطلق اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـتاسعة عشر من الدوري الممتاز. الجولة الـتاسعة عشر من الدوري الممتاز. من المتوقع أن يدخل المدرب السويسري فايلر بتشكيل مكون من: حارس المرمى: محمد الشناوي Advertisements في الدفاع: محمد هاني، علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي في الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، محمد مجدي "أفشة" في الهجوم: جونيور أجاي، مروان محسن، جيرالدو

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