ويليان بعد انتقاله لأرسنال: سألعب في أي مركز يضعني به المدرب

أعرب اللاعب البرازيلي ويليان عن سعادته بانضمامه إلي الفريق الإنجليزى، آرسنال، وذلك بعد أن أعلن النادي رسميًا عن ضم اللاعب في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي تشيلسي.

قال ويليان في تصريحاته لموقع النادي الرسمي:" أحب الطريقة التي يلعب بها آرسنال، كل شيء هُنا

مذهل، وأعتقد أنّ مع أرتيتا الفريق لديه فرصة رائعة للقتال مرة أخرى على الألقاب في إنجلترا وأوروبا، لذلك أنا سعيد جدًا بالمجيء لهنا".

وأضاف: "مُتحمس للبدء، لا أطيق الانتظار للذهاب إلى أرض الملعب والقيام بعملي لمُساعدة زملائي

في آرسنال ومساعدة هذا النادي على التألق مرة أخرى، هذا ما أريده".

وواصل: "عندما تحدثت إلى أرتيتا، كانت المحادثة جيدة، منحني الثقة للمجيء إلى آرسنال، قال لي الكثير من الأشياء الجيدة، ولهذا السبب أنا هُنا".

وأتم "يُمكنني اللعب على اليمين وفي الوسط وفي الجانب الأيسر أيضًا، أنا فقط أريد المُساعدة، وفي أي مركز يضعني فيه المدرب، سأحاول بذل قصارى جهدي".