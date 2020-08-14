رياضة | فايلر يصدم نجمي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يصدم نجمي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية أن المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي رينيه فايلر يرفض بقاء لاعب الوسط صالح جمعة ويرغب فى رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم الحالي بعدما خرج اللاعب من حساباته خلال الموسم الجاري.

ويسعى المدرب السويسري لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولم يدخل صالح جمعة اى قائمة لمباريات الأهلي منذ قدوم رينيه فايلر لتدريب المارد الأحمر في سبتمبر العام الماضي.

وذكرت تقارير أن فايلر يرفض عودة أزارو مرة اخري للأهلي الذي انتهت إعارته من فريق الاتفاق السعودى خلال الفترة الحالية ويعتمد على كل من مروان محسن وأليو بادجي.