رياضة | خبر سار لبايرن ميونيخ قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خبر سار لبايرن ميونيخ قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونيخ، دفعة قوية قبل مواجهة برشلونة الإسباني، ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينيامين بافارد يلحق بمواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد بايرن ميونيخ، على ملعب النور، في إطار منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

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من جانبه ذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، أن بافارد حزم حقائبه، اليوم الخميس، للانضمام لبعثة فريقه في لشبونة، على أمل المشاركة حال التأهل للمربع الذهبي.

وتخلف الفرنسي بينيامين بافارد، ظهير بايرن ميونيخ، عن المشاركة أمام تشيلسي في إياب ثمن النهائي، نظرًا لخضوعه لبرنامج تأهيلي من الإصابة التي ألمّت به في الكاحل مؤخرًا.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "اليويفا" قرر إقامة باقي مباريات البطولة في البرتغال، بدءًا من الدور ربع النهائي.