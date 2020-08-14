رياضة | الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أزارو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولو نادي الزمالك، عن حقيقة التفاوض مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضخت تقارير صحفية في وقت سابق عن دخول الفارس الأبيض في مفاوضات جادة مع المغربي وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر المنتهية إعارته إلى الاتفاق السعودي.

Advertisements

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء أن النادي لم يفاوض وليد أزارو خصوصًا أنه يرتبط بعقد مع الأهلي، وأن كل ما تردد ليس له أى أساس من الصحة".

وأبدى السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، رفضه التام إستعادة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المنتهية إعارته إلى الاتفاق السعودي، بالفترة الأخيرة.

وجاء رفض فايلر، بالرغم من توصية لجنة التخطيط، بعودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، نظرًا للامكانيات الفنية التي يمتلكها.