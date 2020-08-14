رياضة | محمد بالرشيد يشيد بقرارات الجمعية العمومية لاتحاد السلة الإماراتي

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أشاد محمد علي بالرشيد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بالإمارات، بقرارات الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة السلة، والتي انعقدت بفندق ماريوت الجداف في دبي بحضور 17 ناديا من أصل 18 ناديا.

وقال، محمد علي بالرشيد عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الجمعية العمومية وافقت على عودة اللاعبة الأجنبية لدوري السيدات والإبقاء على لاعبين محترفين بكل فريق.

وأوضح أنه شارك في الاقتراع على القرارات والبنود المطروحة 15 ناديا لهم الحق في التصويت، يمثلون أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد ولم يصوت ناديان آخران لعدم مرور المدة القانونية على اعتماد اللعبة لديهما وهي عامان.

ونوه بأن الجمعية العمومية قررت عودة اللاعبة الأجنبية إلى دوري السيدات بأغلبية الأصوات، بعد موافقة 8 أندية مقابل رفض 7 أندية أخرى، والموافقة على تسجيل اللاعب المقيم فوق ال 18 سنة بشرط أن تكون إقامته في الدولة 3 سنوات فأكثر.

وجدير بالذكر أن الاجتماع حضره اللواء إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والاماراتي لكرة السلة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلو اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحادين الإماراتي والعربي.