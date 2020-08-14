رياضة | حالة إيجابية بكورونا في فريق كوكاكولا بالقسم الثاني

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تلقى مسئولو مجلس إدارة نادي كوكاكولا، إخطاراً من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بنتيجة المسحة الأولي الخاصة بلاعبي الفريق وجميع أفراد الجهاز الفني، التي أجريت الثلاثاء الماضي، استعدادا لعودة دورى القسم الثانى .

وأخطرت اللجنة طبيب بالفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، ماعدا حالة واحدة إيجابية لأحد العاملين بالنادي، ويتم معه اتخاذ الاجراءات الإحترازية والطبية اللازمة.

وكان لاعبو كوكاكولا الجهازين الفني والإداري قد خضعوا لإجراء مسحة طبية الأولي وذلك طبقا للإجراءات الاحترازية المقرر إجراؤها لجميع فرق دوري القسم الثاني، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، يوم الاربعاء الماضي.

ويأتي ذلك استعدادا لاستئناف دوري القسم الثاني المقرر له 20 سبتمبر بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر .

ويستانف فريق كوكاكولا تدريباته بشكل رسمي بعد ظهور نتيجة المسحة استعدادا لعودة الدوري .

ويتبقى لكوكاكولا خمسة مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من سيراميكا كليوباترا وبتروجت والزرقا والقناة والترسانة.

