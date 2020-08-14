رياضة | ساسولو الإيطالي يخطط لضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ساسولو الإيطالي يخطط لضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود رغبه لدي نادي ساسولو إلى التعاقد مع أحد لاعبي برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وفقاً لما ذكره الصحفي الموثوق بأخبار الميركاتو دي مارزيو بشبكة ‘‘سكاي سبورت إيطاليا " فإن النادي الإيطالي يستهدف التعاقد مع سيرجيو أكييمي الظهير الأيسر لفريق برشلونة B في الصيف .

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وأوضح دي مارزيو أن الرحيل المحتمل لأليساندرو تريبالديلي الى أوساسونا الإسباني، قد وضع أكييمي علي بعد خطوه من الإنتقال إلي الكالتشيو .

ونال الظهير الشاب أعجاب روبيرتو دي زيربي المدير الفني لفريق ساسولو بعد أن قدم خمس تمريرات حاسمة خلال 30 لقاء بقميص برشلونة B .

يذكر أن أكييمي لم يكن اللاعب الوحيد المرغوب فيه داخل نادي ساسولو، حيث حاول النادي التعاقد مع مونشو الا أن تواجد اللاعب الشاب مع بعثه الفريق الأول في البرتغال قد دفع إدارة النادي الإيطالي إلي تأجيل الصفقه .