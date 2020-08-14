رياضة | فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مواجهة اليوم أمام الإنتاج الحربي.

ويواجه الأهلي مضيفه الإنتاج الحربي مساء اليوم الجمعة في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

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في حراسة المرمى : محمد الشناوي .

في خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول .

في خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو - جونيور أجاي " وليد سليمان " .

في خط الهجوم : مروان محسن .