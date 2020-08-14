رياضة | صحيفة إنجليزية تكشف قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة إنجليزية تكشف قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن المبلغ الذي سيحصل عليه رمضان صبحي لاعب نادي هيدرسفيلد الإنجليزى، مقابل توقيعه إلي بيراميدز.

ووفقاً لما ورد بموقع "examinerlive" البريطانى، أن اللاعب يسعى لإتمام الصفقة للانتقال إلى صفقة نادي بيراميدز، مقابل الحصول على 4.8 مليون جنيه إسترلينى.

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وأضاف:" الموقع الذى يتبع صحيفة "Huddersfield Daily Examiner" المهتمة بتغطية أخبار نادى هيدرسفيلد الإنجليزي:" أن من المرجح حال إتمام الاتفاق سيوقع اللاعب لمدة لثلاثة أعوام".

وأكمل:" وذلك مقابل الحصول على 80 مليون جنيه مصرى، خلال ثلاث سنوات مقبلة من بيراميدز، فى صفقة انتقال تصل إلى 4.8 مليون جنيه إسترلينى".

ويرغب نادى بيرميدز في الحصول على خدمات نجم الأهلى وكابتن المنتخب الأولمبى رمضان صبحى، لتدعيم صفوف فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة